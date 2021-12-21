الناقد كمال القاضي لـ دوت الخليج: «مسلسل الاختيار قدم صورة صادقة لبشاعة الإرهاب»

/667512/الناقد-كمال-القاضي-لـ-تحيا-مصر-مسلسل-الاختيار-قدم-صورة-صادقة-لبشاعة-الإرهاب

تحدث الناقد كمال القاضي، في تصريح خاص لموقع دوت الخليج ، عن أفضل الأعمال التليفزيونة التي عرضت خلال هذا العام، والتي كانت من بينهم مسلسل “الإختيار 2”، مشيرا إلى أنه عرض قضية الإرهاب بطريقة صادقة وبسيطة.

دوت الخليج يرصد تصريحات كمال القاضي حول مسلسل الإختيار

وقال كمال القاضي لـ دوت الخليج: “مسلسل الإختيار نجح في تقديم صورة واقعية صادقة لبشاعة الإرهاب موثقة تماما ولا تقبل الشك أو الجدل، وهو أفضل عمل درامي بالنسبة لي خلال عام 2021”.

كمال القاضي يشيد بفلمي موسى والسرب

فيما استكمل حديثه مشيدا بفيلمي “السرب” للفنان أحمد السقا، و”موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز، واختيارهما كأفضل عمل سينمائي لعام 2021، فقال: “هناك نموذجين لفيلمين مهمين، من ناحية الجودة، هما السرب للمخرج أحمد نادر جلال والكاتب عمر عبد الحليم وبطولة منى زكي وآسر يسن وشريف منير وأحمد السقا . وفيلم موسى تأليف وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار وسارة الشامي”.

قصة فيلمي موسى والسرب برؤية كمال القاضي

وأضاف: “فيلم السرب، يتميز على المستوى الموضوعي بجرأة الطرح لواحدة من أخطر القضايا وأكثرها بروزا وأهمية من الناحية الإنسانية ، وهي قضية ذبح بعض المواطنين المصريين في ليبيا وتصويرهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي في تحد سافر لمشاعر الملايين وإعلان واضح وصريح لكافة القوى الأمنية والأنظمة السياسية ، فقد وثق الفيلم للجريمة بالصوت والصورة وترك الحكم النهائي لضمائر الشعوب في تدليل قوي على بشاعة الجريمة غير المسبوقة”.

أما عن فيلم موسى، فقال: “يتميز بكونة تجربة غنية وثرية لسينما الخيال العلمي وهو نوع مفتقد في السينما المصرية ونادر إلى حد كبير ، وبالقطع لعب التأليف والإخراج والتمثيل دور مهم في نجاحة ، فضلا عن كافة عناصر التأثير”.