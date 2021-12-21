/667513/بيراميدز-يتقدم-على-طلائع-الجيش-في-الشوط-الأول-بالدوري-المصري

انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز وطلائع الجيش، بتقدم الفريق السماوي، بهدفين دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت أحداث الشوط الأول على تألق لاعب بيراميدز إبراهيم عادل، والذي جاء طوال أحداث اللقاء، بقوة وضغط على دفاعات طلائع الجيش، بجانب تمريراته الحاسمة والتي جأت أبرزها في الهدف الثاني في المباراة، من خلال تمريرة وطولية من الجانب الأيسر بوجه قدمة اليمنة الخارجي.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

في حرسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع:علي جبر-أحمد فتحي-حسين السيد

خط الوسط: احمد توفيق-نبيل دونجا- وليد الكرتي-إيريك تراوري-إبراهمي عادل-رمضان صبحي.

خط الهجوم:”محمود وادي.

بيراميدز بالكونفدرالية

حقق بيراميدز الفوز على مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفري