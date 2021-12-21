5 حكام مصريين في كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الحكام الذين سيتواجدون في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد 5 حكم مصريين في البطولة كما أعلن الكاف، مقسمين إلى حكم ساحة وحكم فيديو ومساعد فيديو.

وجائت قائمة الحكام المصريين في البطولة كالتالي:

أمين عمر " حكم ساحة"

محمود البنا "حكم ساحة"

محمود عاشور "حكم فيديو "

محمود أبوالرجال "فيديو مساعد"

أحمد حسام طه "حكم مساعد"

كاف يتحدى فيفا بشأن إقامة كأس أمم أفريقيا

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة كأس أمم افريقيا 2022 في موعدها بالكاميرون.

ورفض الاتحاد الأفريقي جميع الضغوطات التي تعرض لها من الاتحاد الدولي "فيفا"، حول تأجيل البطولة أو إلغائها لعدة أسباب.

رسمياً «كاف» يعلن إقامة كأس أمم أفريقيا في موعدها

أعلن باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة كأس أمم أفريقيا في موعدها، دون إلغائها أو تأجيلها.

وقال باتريس موتسيبي رئيس "كاف" من داخل ستاد أولمبي بالكاميرون :"سأكون موجوداً هنا في الكاميرون أنا وأسرتي يوم 7 يناير، إذ علينا أن نبدء البطولة يوم 9 يناير، سنلتقي جميعاً هنا في غضون أسابيع قليلة".

ليكون ذلك تأكيد من رئيس الكاف على إقامة البطولة في موعدها يوم 9 يناير بالكاميرون، ولا تأجيل لها.

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.