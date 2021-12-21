إطلاق مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى خطوة جديدة تؤكد حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية فى الدول الإفريقية الشقيقة، واضطلاعها بدور فاعل فى حفظ السلم والأمن بالقارة.

قام بعملية الإطلاق كل من السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، والسفير "بانكولى أديوى" مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، كما شارك فى الفاعلية عدد كبير من ممثلى سفارات الدول الإفريقية المعتمدة فى القاهرة وممثلى الدول المانحة الداعمة لأنشطة المركز.

وقد حرص المفوض الإفريقى فى كلمته خلال الفاعلية على الإعراب عن تقدير الاتحاد الإفريقى للدور الريادى النشط الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية فى مختلف أنحاء القارة، مثنياً على مايقوم به سيادته من جهود فى حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات.

وتأتى هذه الفاعلية فى إطار الزيارة التى يُجريها السفير "بانكولى أديوى" مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى إلى القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجارى، حيث يتضمن برنامج الزيارة الالتقاء بالسفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بجانب عقد مباحثات مع السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، بحضور مساعدى وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ولشؤون السودان وجنوب السودان بجانب مدير إدارة ليبيا ومدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى، كما سيقوم المفوض الإفريقى بزيارة مركز القاهرة الدولى لفض النزاعات وحفظ وبناء السلام للوقوف على أنشطة المركز، فضلاً عن إلقاء محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية لشباب الدبلوماسيين المصريين، وذلك للتعريف بمنظومة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، وأبرز القضايا محل الاهتمام من قِبل المفوضية فى الوقت الراهن.

هذا وتجدر الإشارة إلى سابق إقرار الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد، تولى رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقارة، وفى هذا الإطار قام كل من وزير الخارجية سامح شكرى ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى "موسى فقيه" بالتوقيع فى ديسمبر 2019 على اتفاقية استضافة المقر، على هامش النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وسيقوم المركز بمزاولة أعماله فى الوقت الراهن من خلال مقر مؤقت وفرته الدولة المصرية، وذلك لحين الانتهاء من بناء وتجهيز المقر الدائم للمركز فى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.