وزيرة التضامن: ذوى الهمم على رأس خارطة التمكين فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن ذوى الهمم جاءوا على رأس خارطة التمكين فى مصر، لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر والإساءة لأى من المواطنين ذوى الهمم ، وانتهاء بإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوى الهمم بسوق العمل، ودعم نقدى وصل لأكثر من مليون شخص من ذوى الهمم ، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجًا شموليا فى التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الإعاقة.





جاء ذلك فى كلمة وزيرة التضامن الاجتماعى ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال افتتاح فاعليات مؤتمر "المبادرون" للتوسع فى سبل التيسير والإتاحة لذوى الإعاقة فى مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف، وشهد المؤتمر الذى أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة فى شئون الأشخاص ذوى الإعاقة حضور عدد من الوزراء ومن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة المصرية تعمل فى مسارها الديمقراطى الذى تتقدم فيه بخطى واضحة على كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الهمم.

وأضافت أن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الإحسان التى تم ممارستها عبر سنوات سابقة، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق فى التمكين والدمج هو منهج الدولة فى التعامل مع ذوى الهمم ليضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن سياسات الإعاقة فى السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعى وتعزيز رأس المال البشرى والوصول إلى سوق للعمل، ما يستدعى الاهتمام بالشخص ذو الإعاقة بما يشمل التنشئة الإيجابية والتعليم الدامج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبنى اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.

وأوضحت القباج أن "المبادرون" حركة محلية تحشد شركات ومنظمات وأفراد مهتمين يؤمنون بطاقات وقدرات ذوى الهمم، وتسعى لتساهم فى تيسير وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوى الهمم، وتسعى إلى تعزيز تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل لتعظيم فرص العيش المستقل وتحسين جودة الحياة، بما يساهم فى إنهاء العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوى الهمم، وذلك لضمان إتاحة فرص متكافئة لهم وتيسير وصولهم وتواصلهم ومشاركتهم فى المجتمع وفى سوق العمل، كما يهدف المؤتمر إلى تحفيز الأشخاص ذوى الهمم إلى تخطى مختلف الحواجز، والبحث عن مكامن قوتهم، وانطلاقهم للمشاركة والدمج فى سوق العمل وفى المجتمع بشكل عام.

وأشارت القباج إلى أنه من النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئى التى يتم تنفيذها من خلال "المبادرون" خلال عام 2022 تعبئة 300 من "المبادرون" على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعى أو فردى لذوى الهمم، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، بالإضافة إلى إتاحة 50 مكتب شهر عقارى و15 جامعة، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، وإفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة على الأقل 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة.

وبدأت فعاليات مؤتمر "المبادرون" بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعى والوزراء والحضور معرض الشركات الناشئة التى تقدم منتجات وخدمات لذوى الهمم أو التى شارك فى تطويرها ذوى الهمم بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل فى مجال ذوى الهمم.