أتوبيس BRT يستعد لاقتحام الدائرى بسرعة المترو (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن الأتوبيس الترددى "BRT" الذى سيتم تشغيله على الطريق الدائرى. وتبدأ وزارة النقل، فى تنفيذ محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى، بالتزامن مع توسعته لنقل الركاب بدلًا من الميكروباص واختصار الوقت وتقليل معدلات الحوادث وتحقيق السلامة والأمان للركاب.

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