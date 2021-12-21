مدبولى يلتقى خريجى برنامج جامعة إسلسكا لتأهيل القيادات المستقبلية

جدة - نرمين السيد -

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن سعادته برؤية الشباب المتميز خريجى برنامج جامعة إسلسكا، مؤكدا ضرورة الاستفادة من هذه العناصر الشبابية وتمكينهم، لافتا إلى أن ما حصل عليه هؤلاء الشباب من برامج تدريبية متنوعة، تسهم بشكل كبير فى تغيير تركيبة الفرد، وتجعله يتعرف على أشياء كثيرة بعيدة عن تخصصه، متذكرا فى هذا الصدد حصوله عام 2001 على برنامج مماثل من جامعة "هارفارد"، كان هدفه تهيئة كوادر للمستقبل، حيث ساهم هذا البرنامج فى تطوير كبير فى الفكر.

وأشار إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هؤلاء الخريجين والمتمثلة فى الجد والمثابرة، ومواجهة أى عوائق أو تحديات، مشددا على ألا يحبطهم أى شئ، وأن يؤمنوا أنهم سيحصلون على فرص جيدة يستحقونها.

من جانبها، وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لرئيس الوزراء على لقائه بمجموعة من أوائل خريجى برنامج جامعة إسلسكا، مشيرة إلى ما تم من تعاون لتنفيذ هذا البرنامج الذى يأتى فى إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية لتقلد المناصب القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت الوزيرة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه عام 2016 بين كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالى والبحث العلمى، وجامعة إسلسكا – باريس، لإنشاء فرع جامعة إسلسكا – مصر، والذى بموجبه توفر الجامعة 1500 منحة تدريب لموظفى القطاع الحكومى على 10 دفعات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خطوات حصول موظفى القطاع الحكومى على برنامج جامعة إسلسكا، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تقوم فى بداية كل فصل دراسى بدعوة الوزارات والجهات لتقديم ترشيحاتهم للموظفين المقرر تدريبهم، ويتم قبول 150 طالبا فى كل دفعة، وبعد انتهاء الفصل الدراسى الأول، يتم اختيار الطلبة الـ 90 الأوائل للالتحاق بالفصل الدراسى الثانى، وذلك بمنحة كاملة، بشرط اجتياز اللغة الانجليزية، ويحصل باقى الطلاب على شهادة بإتمام المقررات الأربعة التى تم اجتيازها فى الفصل الدراسى الأول.

وأضافت الوزيرة أنه بعد إتمام الدراسة بنجاح فى الفصل الدراسى الثانى، يحصل الطلبة على دبلومة إدارة الأعمال الحكومية، ويتم ترتيب الطلاب وفق مجموع الدرجات، ويحصل الثلاثين الأوائل على منحة كاملة لاستكمال الفصلين الدراسيين الثالث والرابع وصولا إلى درجة الماجستير.

وأشارت الوزيرة إلى أن إلحاق موظفى الدولة بهذا البرنامج يأتى فى إطار الانتقال الحكومى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وجهودها لتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، والاستثمار فيه، موضحة أن عدد الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير وصل إلى 574 موظفا، فيما حصل 244 موظفا على دبلومة إدارة الأعمال الحكومية، وحصل 419 موظفا على شهادة إتمام مقررات الفصل الدراسى الأول.

ولفتت الوزيرة إلى أن محاور برنامج جامعة إسلسكا، تتضمن المحور الأكاديمي، ويضم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة فى إدارة الأعمال والقيادة، فيما يضم المحور التدريبى، مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، والتى تهدف إلى صقل مهارات الملتحقين بالبرنامج، هذا إلى جانب المحور الخاص بتنمية اللغة الإنجليزية.

من جانبها، وجهت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة "إسلسكا" الشكر للحكومة ولكل الجهات المتعاونة فى هذا البرنامج، معربة عن ثقتها فى أن الاستثمار فى مجال التعليم هو أفضل استثمار يمكن أن تقوم به أى دولة، وهو ما تقوم به بالفعل الدولة المصرية، معربة عن شعورها بالفخر بهؤلاء الخريجين الذين ظهروا بمستوى عال جدا خلال دراستهم يعكس دور التعليم الإدارى للمسئول، موجهة حديثها للخريجين قائلة: نحن فخورون بكم، ونتمنى أن تحدثوا نقلة نوعية كبيرة فى أداء الجهاز الإدارى للدولة.

وأشار الدكتور صالح الشيخ خلال اللقاء إلى أن أحد محاور خطة الإصلاح الإدارى هو بناء وتنمية القدرات، مؤكدا الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية وإعداد الكوادر للمعينين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يسهم فى رفع قدراتهم وكفاءتهم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا أنه تم تصميم هذا البرنامج خصيصا من أجل الحكومة، وهو برنامج ماجستير لإدارة الأعمال، مشيرا إلى أن البرنامج يتكامل مع عمليات التطوير الشاملة، التى تدور فى مختلف مناحى التنمية حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تميز هذا البرنامج يأتى فى ضوء اهتمامه بالعنصر البشرى القيادى للجهاز الإدارى فى مصر، حيث إنه لا يهدف فقط إلى تنمية المهارات المعرفية والتقنية لشباب الجهاز الإدارى بما يسمح لهم بتبوأ مراكز قيادية، لكنه يعمل على تغيير نمط التفكير لديهم من مفهوم "الإدارة العامة" إلى مفهوم "إدارة الأعمال"، وهذا هو الأهم؛ بحيث يساعد ذلك على تسهيل الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص من جهة، ويسمح للدولة بتحقيق أفضل استثمار لمواردها من جهة أخرى.

بدورهم، عبر الخريجون عن سعادتهم بهذا اللقاء، مشيدين بالبرنامج التدريبى الذى غير مسار حياتهم، وفتح أمامهم مجالات جديدة، واصفين هذه التجربة بأنها ناجحة للغاية تحسب للدولة المصرية، موجهين الشكر فى هذا الصدد لجامعة " إسلسكا"، التى احتضنت هذه التجربة.

كما أكدوا على الأهمية الكبيرة للاستثمار فى العنصر البشرى، لأنه يعود بعد ذلك على الدولة المصرية فى القطاعات الإنتاجية، لا سيما أن البرنامج شمل مختلف المجالات، معبرين فى السياق نفسه عن أنهم صادفوا الكثير من المعوقات، إلا أن لديهم إصرارا كبيرا على مواصلة الاجتهاد للمساعدة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال أحاديثهم، سرد الخريجون عددا من قصص النجاح التى حققوها فى مواقع عملهم، بفضل المناخ الجيد الذى توفره الحكومة للاستثمار فى العنصر البشرى، والذى ساعدهم فى تحقيق هذا النجاح، ورغم تباين الثقافات والمعارف وأماكن إقامتهم، حيث إنهم ينتمون لمحافظات عديدة، فقد ساعدهم هذا الاختلاف والتباين على تبادل الخبرات والاستفادة منها.