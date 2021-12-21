المتحدث العسكري: القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات...

فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل ( قيد الموردين )، للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2022 / 2023 طبقاً للآتى :

1- يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2022 )، والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2022 / 2023 )، من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية )/ من خلال الرابط الأتى : ( https://sapprovals.mod.gov.eg ) ، اعتباراً من 1 / 1 / 2022 .

2 - عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عالية بكافة البيانات / الأوراق، المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن فى 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر .