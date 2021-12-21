مدبولي يعقد اجتماعا لمناقشة استعداد مصر للمشاركة في الدورة 25 لـ"منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي " «صور»

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء ، أن مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة 25 لـ "منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي"، المقرر انعقاده في روسيا، يونيو 2022 المنتدى العالمي، يعكس ثقة الجانب الروسي في مصر وقدرتها على لعب دور بارز ومؤثر في الاقتصاد الاقليمي والعالمي.

دوت الخليج

اجتماعا لمناقشة الاستعداد لمشاركة مصر في الدورة 25 لـ"منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2022 "

وشهد الاجتماع حضور الدكتور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الجهات المعنية.

وقال الدكتور سامح شكري وزير الخارجية إنه تمت الموافقة على مشاركة مصر في المنتدى في دورته المقبلة كضيف شرف، معربًا عن أهمية الاستعداد والتحضير الجيد له، حيث تعطي السفارة المصرية في موسكو الأولوية الكبرى لهذا الحدث المهم، من خلال ترتيب الإجراءات اللوجستية، والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن التنظيم، مشيرًا إلى أن مسئولي السفارة بدأوا بالفعل في اتخاذ الخطوات التمهيدية اللازمة في هذا الشأن، كما أن الأمر يتطلب تنسيقا جيدا بين الوزارات المعنية في هذا المجال.

وأفادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن "منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي" ينعقد سنويا تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور ممثلو 120 دولة حول العالم، من بينهم رؤساء الدول والحكومات ونواب رؤساء الوزراء والوزراء والرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى الروسية والدولية والبنوك الأجنبية وكبار الخبراء، فضلًا عن حضور رؤساء عدد من المؤسسات الدولية، وقيادات من مجتمع المال والأعمال والتجارة والإعلام وخبراء المال والتكنولوجيا ورؤساء الشركات الدولية متعددة الجنسيات،

مشيرة إلى أنه سيكون بمثابة فرصة كبيرة على الصعيد الاقتصادي، لما سيشهده المنتدى خلال مدة انعقاده من فعاليات اقتصادية مهمة.

تمت الإشارة إلى أن وزارة الخارجية ستتولى الأعمال التنسيقية بشأن المؤتمر من خلال السفارة المصرية في موسكو، كما ستتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على تجهيز المعرض المصري المزمع اقامته هناك، نتيجة لخبرتها في تنظيم الجناح المصري في "إكسبو دبي 2020."