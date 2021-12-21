/667533/بالفيديو-تعليق-رمضان-عبدالمعز-عن-توقعات-الابراج-فى-٢٠٢٢

عبر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى من علماء الأزهر الشريف، عن استياءه من لهث كثير من الناس على اتباع حديث واقاويل الابراج وتكهنات العام الجديد، قائلا: "احنا أملنا فى الله كبير، وفى ناس بتاكلنا الاونطة بتكهنات غريبة ويقولك برجك ايه وحظك ايه ولا بيحصل حاجة".

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