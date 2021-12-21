تشكيل هجومي للمقاولون العرب أمام الزمالك

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أعلن عماد النحاس الميدر الفني لنادي المقاولون العرب، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار بعدما للحاق بالنادي الأهلي المتصدر، بدما تعثر في لقائين بالدوري العام هضا الموسم، بينما يريد المقاولون العرب تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه أمام الزمالك تحت قيادة مدربه عما النحاس.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، باسم علي، أحمد مجدي، محمد سمير، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، عبد الله ياسين، جون أوكلي، لويس إدوارد.

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون

ألتقي الفريقين(الزمالك والمقاولون العرب) في 76 مباراة فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 113 هدفا مقابل 8 انتصارات و49 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي كانت أمام نظيرة سيراميكا كيلوبترا، والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض هدف دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره