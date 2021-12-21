بعد إشادتها لها..دنيا سمير غانم لـ شيرهان: «مثال للقوة والإجتهاد»

/667522/بعد-إشادتها-لهادنيا-سمير-غانم-لـ-شيرهان-مثال-للقوة-والإجتهاد

ردت الفنانة دنيا سمير غانم، على إشادة الفنانة الاستعراضية، شيرهان لها التي قال فيها بأنها نجمة موهوبة جدا، وذلك إعادة نشر تويتة شيرهان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد رد دنيا سمير غانم على ‘شادة شيرهان

وكتبت دنيا سمير غانم، على انستجرام: “شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللي مفيش زيها، بحبك قوي”.

وكانت قد كتبت شيريهان عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة، تويتر: “ربنا يحميك ويبارك فيك، ياابنة مصر الجميلة، المحترمة والموهوبة جدا، ملاك مصري بديع”.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة من صندوق الذكريات

من جانبه، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز في يوم الجمعة، متمنية لجمهورها ومتابعيها يوم ملئ بالحنية والسعادة كوالديها.

نشرت دنيا صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "اللهم في يوم الجمعه ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرًا".

وأضافت: "بتمنى لكم يوم مليان طيبة وخير وحنية زي مامي.. وسعادة وضحك وحب زي بابي".

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.