/667524/النائبة-شيرين-عليش-ناقشنا- قانون-العمل-البحرى-وحماية-البحارة-خلال-جلسة-معايير-العمل-الدولية

قالت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، إنها شاركت ضمن الوفد البرلماني فى الجلسة التعريفية بشأن معايير العمل الدولية، التى نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائبة شيرين عليش فى ورشة منظمة العمل الدولية

المنظمة الدولية

وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، على أن الجلسة التعريفية فى منظمةو العمل الدولية، تأتى ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق فى دول شمال إفريقيا، والذى تنظمه منظمة العمل الدولية بهدف تيسير حصول أعضاء البرلمان على المعلومات وتعريفيهم بالقضايا المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى فى حال التصديق على اتفاقيات فى المستقبل، أو مراجعة الاتفاقيات الحالية.

قانون العمل البحري

وأوضحت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أنه قد تم مناقشة قانون العمل البحرى، والذى بمقتضى التصديق عليه، يتم حماية البحارة والعاملين على السفن وحصولهم على حقوقهم المشروعة، فضلا عن عدم تفتيش السفن فى الموانئ العالمية.