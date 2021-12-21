محمد إسماعيل لـ دوت الخليج : مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني  جاء في ظرف سياسي مختلف عن الفصل التشريعي الأول

/667525/محمد-إسماعيل-لـ-تحيا-مصر--مجلس-النواب-في-الفصل-التشريعي-الثاني- جاء-في-ظرف-سياسي-مختلف-عن-الفصل-التشريعي-الأول

قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني جاء في ظرف سياسي مختلف عن مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، نتيجة الظروف السياسي التي اجتاحت البلاد.

جاء ذلك خلال ندوة بموقع دوت الخليج.دوت الخليج

وأضاف إسماعيل: بينما مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني جاء في حالة استقرار الأمر الذي جعلنا قادرين علي البناء والتعمير، لافتا أن أهم مايميز مجلس النواب الحالي هو وجود العديد من الأحزاب السياسية فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الشباب، وكذلك وجود أكبر نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان حيث احتلت 26%.

محمد إسماعيل: توجيه الأسئلة للوزراء يعد أحد الأدوات الرقابية للمجلس

وعن ماذا قدم مجلس النواب الحالي خلال عام، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه وفقا للاحصائيات في دور الإنعقاد الأول تم عقد 58 جلسة وتم مناقشة قرابة 146 قانون، مضيفا: حتي وإن اختلافنا في الآراء أثناء المناقشات يبادر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بسماع الآراء بشكل ديمقراطي، لافتا أن رئيس المجلس دائما ما يعطي الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم.

وتابع إسماعيل: مع بداية انعقاد المجلس شاهدنا حضور الكثير من الوزراء للمجلس وتوجيه أسئلة لهم عن سياسات الدولة في بعض الموضوعات، مضيفا: توجيه الأسئلة للوزراء يعد أحد الأدوات الرقابية للمجلس .