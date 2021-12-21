/667528/أبوجبل-يغيب-عن-عمليات-الإحماء-للزمالك-قبل-لقاء-المقاولون-العرب-تفاصيل

غاب الدولي المصري محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك عن عمليات الإحماء للفريق، قبل لقاء المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مراسل دوت الخليج من داخل ملعب المقاولون العرب، والذي يحتضن لقاء الزمالك والمقاولون، في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على سبب غياب أبوجبل عن عمليات الإحماء.

وقال هناك العديد من التوترات بين أبو جبل والزمالك أمام المقاولون العرب، بسبب غيابه من التشكيله الأساسية للفريق، والإعتماد على محمد عواد بديلاً منه.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون:

محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – طارق حامد – إمام عاشور أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – رزاق سيسيه -عمر السعيد

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون

ألتقي الفريقين(الزمالك والمقاولون العرب) في 76 مباراة فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 113 هدفا مقابل 8 انتصارات و49 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي كانت أمام نظيرة سيراميكا كيلوبترا، والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض هدف دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.