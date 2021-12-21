/667529/النائب-محمد-إسماعيل-التنسيقية-تقدم-بدائل-واقعية-ومالناش-فى-السياسة-الحنجورية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين:" مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني جاء فى ظرف سياسي مختلف عن الفصل التشريعي الأول، من حيث السيول السياسية والتحديات".

دوت الخليج

النائب محمد إسماعيل متحدثًا عن الفصل التشريعي الثاني

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، محمد إسماعيل:" مجلس النواب الحالي به أحزاب سياسية متعددة، ونسبة كبيرة من الشباب تتجاوز 32%، وأيضًا أكبر نسبة تمثيل للمرأة قرابة 26% نسبة مقاعد للمرأة.

واستكمل النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب:" جرى عقد 58 جلسة خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة 146 قانون، وتم تفعيل للدور الرقابي مع بداية الفصل التشريعي الأول، وقدمنا تساؤلات كثير وطلبات إحاطة للوزراء، كما تصدى البرلمان إلى العديد من القضايا منها تكليف الصيادلة".

النائب محمد إسماعيل: التنسيقية تقدم مثال جديد بعيدًا عن السياسية الحنجورية

كما تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن سياسة نواب التنسيقية داخل المجلس، قائلًا:" التنسيقية تضع شعار بمفهوم جديد، وهو محل تطبيق سواء مع المواطن وهو ما يظهر جليًا على أرض الواقع، حيث أنك ستجد شباب التنسيقية موجودة فى الواحات وغيرها من المناطق البعيدة والنائية".

وتابع:" نحن فى تنسيقية شباب الأحزاب عند تناول أى قضية من القضايا نقوم بدارستها بشكل جيد والتطرق إلى أبعادها، حيث نتطرق إلى المعوقات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروعات ومن ثم تقديم حلول واقعية، مضيفًا:" نحن نقدم مثال جديد بعيدًا عن السياسة الحنجورية وبعيدًا عن المعارضة من أجل المعارضة".