محمد إسماعيل بندوة دوت الخليج: تنسيقية شباب الأحزاب «رئة» البرلمان بالفصل التشريعي الثاني.. صور

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قال النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الجهود التي تتم بالمجتمع المدني تتوازي مع جهود الدولة بهذا الملف، وهو ما يمثل عنصر قوي لتكملة مثلث التنمية " القطاع الخاص – المجتمع المدني – الحكومة" منوها إلى خطة الدولة الواضحة من أجل أن يكون هناك وضع يليق بعصر الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

واوضح اسماعيل خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، يديرها الزميل محمود فايد، ان هناك إرادة سياسية في الاهتمام بقوانين العمل المجتمعي، لما له من اهمية بالغة في دفع عجلة التنمية.

محمد إسماعيل بندوة دوت الخليج: تنسيقية شباب الأحزاب رئة البرلمان بالفصل التشريعي الثاني

واوضح عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن نواب التنسيقية رئة المجلس بدور بالفصل التشريعي الثاني، حيث انها خلية نحل تحت القبة من خلال الاشتراك بكافة القضايا وطرح الحلول حيث تم التقدم ب 162 طلب احاطة، حقق منهم العديد من النجاحات وعلى سبيل مثال ايقاف تصفية سماد طلخة وحل مشكلتها، اضافة إلى حل مشاكل تكليف الصيادلة.

ونوه النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى أنه قد تم تقديم 3 مشروعات قوانين حتى الان، احدهم مشروع قانون قادرون باختلاف وهو ما يؤكد فلسفة الدولة، في الاهتمام بفئة ذوي الهمم.