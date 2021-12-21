/667535/تغير-إطراري-في-تشكيل-الزمالك-بل-انطلاقة-المباراة-أمام-المقاولون-العرب-تفاصيل

غادر يوسف أوباما لاعب خط وسط نادي الزمالك، أرضية ملعب اللقاء قبل انطلاقة مباراة فريقة مع المقاولون العرب بنصف ساعة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور يالمصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مراسل دوت الخليج من داخل ملعب المقاولون العرب، والذي يحتضن لقاء الزمالك والمقاولون، في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على سبب خروج يوسف أوباما عن عمليات الإحماء.

وقال مراسل دوت الخليج من ملعب المقاولون، أن يوسف أوباما غادر عمليات الإحماء، والتي ظهر عليه تعرض الإصابة، بجانب ذلك دخول بديله مصطفى فتحي.

ويتواجد يوسف أوباما في تشكيل الزمالك الأساسي أمام المقاولون العرب، والتي سحل بديله في التشكيل بعد تعرضة للإصابة في عمليات الإحماء، مصطفى فتحي.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون:

محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – طارق حامد – إمام عاشور أشرف بن شرقي – يوسف أوباما (مصطفى فتحي)– رزاق سيسيه -عمر السعيد

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون

ألتقي الفريقين(الزمالك والمقاولون العرب) في 76 مباراة فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 113 هدفا مقابل 8 انتصارات و49 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي كانت أمام نظيرة سيراميكا كيلوبترا، والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض هدف دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.