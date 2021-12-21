محمد إسماعيل لـ دوت الخليج: نواب التنسيقية خلية نحل داخل البرلمان

/667534/محمد-إسماعيل-لـ-تحيا-مصر-نواب-التنسيقية-خلية-نحل-داخل-البرلمان

قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي رئة المجلس خلال فصله التشيريعي الثاني، واصفا نواب التنسيقية بخلية نحل يعملون داخل جميع اللجان والجلسات العامة ويشتركون في مختلف القضايا ويحاولون إيجاد حلول لها.

جاء ذلك خلال ندوة بموقع دوت الخليج.

دوت الخليج

وعن دور نواب التنسيقية في المجلس، أكد إسماعيل، أن النواب قدموا 162 طلب حطة حققت نتائج فعلية بداية من قرار تصفية مصنع سماد طلخة، مضيفا: بعد تقدمي بطلب إحاطة وبعد دراسة من الحكومة تم التراجع عن التصفية وإعادة تأهيل المصتع مرة الأخر حتي لا يتم تشريد العمال وحتي تستفاد الدولة من إنتاج المصنع، واصفا ذلك بإنجاز حقيقي للتنسيقية.

محمد إسماعيل: نواب التنسيقية هم رئة المجلس خلال فصله التشريعي الثاني

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: أعضاء التنسيقية قدموا العديد من مشروعات القوانين، فضلا عن المشاركة في حل مشكلة تكليف الصيادلة دفعة 2018-2019 والتي شارك فيها أكثر من نائب.

وأكد إسماعيل، أن الفصل التشريعي الثاني جاء في ظرف سياسي مختلف عن مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، نتيجة الظروف السياسي التي اجتاحت البلاد.

وأضاف إسماعيل: بينما مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني جاء في حالة استقرار الأمر الذي جعلنا قادرين علي البناء والتعمير، لافتا أن أهم مايميز مجلس النواب الحالي هو وجود العديد من الأحزاب السياسية فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الشباب، وكذلك وجود أكبر نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان حيث احتلت 26%.

وعن ماذا قدم مجلس النواب الحالي خلال عام ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه وفقا للاحصائيات في دور الإنعقاد الأول تم عقد 58 جلسة وتم مناقشة قرابة 146 قانون، مضيفا: حتي وإن اختلافنا في الآراء أثناء المناقشات يبادر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بإعطاء فرصة للحوار بشكل ديمقراطي، لافتا أن رئيس المجلس دائما ما يعطي الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم.

وتابع إسماعيل: مع بداية انعقاد المجلس شاهدنا حضور الكثير من الوزراء للمجلس وتوجيه أسئلة لهم عن سياسات الدولة في بعض الموضوعات، مضيفا: توجيه الأسئلة للوزراء يعد أحد الأدوات الرقابية للمجلس .