«برا المنهج» يتناول قصص تاريخية عن أبطال معروفين بشكل مختلف..إخناتون الأبرز

/667536/برا-المنهج-يتناول-قصص-تاريخية-عن-أبطال-معروفين-بشكل-مختلفإخناتون-الأبرز

نجح فيلم «برا المنهج» الذي يخوض بطولته الفنان ماجد الكدواني، في تناول بعض القصص التاريخية، عن أبطال معروفين منذ العهود المصرية القديمة وأثروا في بناء الدولة المصرية بشكل لا يمكن تجاهله، وذلك بعد عرض قصصهم بشكل مختلف عن سابقيه من الأعمال السينمائية المعروفة.

دوت الخليج يرصد كيف تناول برا المنهج قصص تاريخية لأبطال معروفين

إخناتون

يعد إخناتون أول من نادى بالتوحيد في مصر الفرعونية ودعا إلى عبادة إله أطلق عليه اسم "اتون"، وقدمه عمرو سلامة في برا المنهج وفي مشاهد مبهرة ذات ألوان رائعة، قدم صورة مختلفة عن إخناتون المحب لزوجته نفرتيتي والذي كان يبحث عن إقامة دولة عظيمة ذات شأن.

صلاح الدين

أما عن صلح الدين فقررعمرو سلامة قرر تناوله بالشكل الحقيقي كرجل يمتلك مواصفات جسدية غير مبهرة، حيث يظهر صلاح الدين بشكل مختلف، المثير أن بعض المصادر التاريخية أشارت إلى أن صلاح الدين كان يعاني من المرض في الفترة التي واجه فيها الصليبيين وحرر القدس، بالإضافة إلى وجود مشكلة في عينه اليمنى، كما أن أحد الشعراء في زمنه قد وصفه بالأعرج ما دفع صلاح الدين إلى نفيه للهند.

محمد علي وعمر مكرم

ويعد محمد علي هو منشئ مصر الحديثة واختاره الشعب المصري ليكون والياً عليه، وهي القصة المتداولة في الكتب الدراسية، ولكن أبرزها عمرو سلامة بشكل مختلف فألقى الضوء على كيفية وصوله لحكم مصر من خلال خداع الرجل الوطني عمر مكرم ونفيه خارج القاهرة ليصبح هو الحاكم الوحيد.

الصور السينمائية لفيلم «برا المنهج» تلفت أنظار المشاهدين

الجدير بالذكر، أنه حازت الصور السينمائية لفيلم «برا المنهج»، الذي يخوض بطولته الفنان ماجد، على إشادات عدد كبير من المشاهدين المتواجدين في العرض الخاص للعمل، وكانت العنوان الأبرز اللافت للإنتباه منذ أن بدأ الفيلم في الانطلاق عبر المهرجانات الدولية والعالمية.

أحداث فيلم «برة المنهج»

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.