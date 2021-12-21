/667537/محمد-إسماعيل-غياب-المحليات-جعل-هناك-موزانة-بين-الجانب-التشريعي-والرقابي-فى-الأسكندرية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزال والسياسيين، أنه يحاول الموزانة بين الجانب لتشريعي والرقابي فى غياب المحليات فى دائراته محافظة الاسكندرية.

تفاصيل لقاء نائب التنسيقية محمد اسماعيل فى موقع دوت الخليج

نواب محافظة الاسكندرية

وأوضح النائب محمد إسماعيل، أنه يحرص على الوفاء بالقسم من خلال رعاية مصالح المواطنين، مشيرا إلى قيامه بجولات ميدانية فى المناطق الاكثر احتياجا، فضلا عن عمل حوار مجتمعي مع الشباب.

وتابع نائب تنسيقية شباب الأحزاب، أنه شارك فى العديد من الحملات لتوعوية المواطنين بأخطار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توصيل اللقاح للمواطنين اللذين لم يتمكنو من التسجيل للحصول عليه، إضافة إلى مشكلة تصفية شركة الملاحة البحرية والتي يستفيد منها اكثر من 400 اسرة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وعن ماذا قدم مجلس النواب الحالي خلال عام ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه وفقا للاحصائيات في دور الإنعقاد الأول تم عقد 58 جلسة وتم مناقشة قرابة 146 قانون، مضيفا: حتي وإن اختلافنا في الآراء أثناء المناقشات يبادر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بإعطاء فرصة للحوار بشكل ديمقراطي، لافتا أن رئيس المجلس دائما ما يعطي الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم.