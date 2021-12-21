الرئيس السيسي يفتتح غدًا 19 مشروعًا بمحافظات قبلي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، عددا من المشروعات القومية المهمة فى محافظات الصعيد، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم محافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المستويات والمجالات، ووضع الخطط التنموية لتحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتضم الافتتاحات الرئاسية كل من قطاعات البترول والثروة المعدنية، والصرف الصحى، ومياه الشرب، وتنقية ومعالجة المياه، ومستشفيات ومراكز طبية.

وتشمل الافتتاحات المشروعات التالية:

أولا: شركة أسيوط لتكرير البترول

ثانيا: عدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية:

1- محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا

٢- توسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا

٣- توسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف

٤- توسعات محطة الصرف الصحى طنسا بنى مالو 2.5 ألف م3/ يوم

5- توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوصير بطاقة 12 ألف م3/ يوم

6- توسعات محطة مياه دشنا بقنا

٧- محطة مياه فرشوط بقنا

٨- محطة صرف صحى أبوشنب بالفيوم

9- المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة

10- محطة مياه ديروط بأسيوط

11- محطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة

ثالثا: عدد من مشروعات قطاع الصحة والتعليم العالى:

1- كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط

2- مستشفى الكبد بالمنيا

3- مستشفى سمالوط النموذجى بالمنيا

4- مستشفى الأطفال التخصصى (العديسات) بالأقصر

5- مستشفى إيزيس للنسا والولادة (البياضية) بالأقصر

6 – مستشفى دير مواس المركزى بالمنيا

7- مستشفى ملوى التخصصى بالمنيا

8- مستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

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