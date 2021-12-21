متحدث الصحة: أرسلنا 400 ألف رسالة للمواطنين لتلقى جرعة تعزيزة من لقاح...

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إننا لم نصل إلى مستوى ثابت من الارتفاع أو الانخفاض فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا أن الدولة تواجه الشائعات الممنهجة وفق حملات مركبة وليست تصرفات عشوائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيدى على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن تم إرسال 400 ألف رسالة للمواطنين المستهدفين لتلقى الجرعة التعزيزة، لافتا إلى أنه ليس من الضرورة أخد الجرعة التعزيزية من نفس لقاح الجرعة الثانية والأولى.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يجب تناول الأدوية بعد استشارة طبيب حتى لا تعرض نفسك للمخاطرة وإتلاف جسدك، وذلك فى إطار التوعية المستمرة للحفاظ على حياة المواطنين.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أكد مؤخرا إن المواطن لا يحتاج إلى التسجيل من أجل الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا، كون بيانات المواطنين الذين حصلوا على الجرعتين مسجلة لدى قاعدة البيانات، موضحاً أن الوزارة ستبدأ في إرسال رسائل نصية لكل من مر على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر.