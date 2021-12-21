بيبسي تتزين بشعار منتدى شباب العالم قبل انطلاق النسخة الرابعة

أطلقت شركة المياه الغازية "بيبسي" نسخة خاصة من عبوات المياه الغازية تحمل شعار "منتدي شباب العالم"، وذلك قبل أيام من انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، والذى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت إدارة المنتدى قد أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد في الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التسجيل للشباب من مصر ودول العالم للمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى، واستمرت فترة التسجيل لشهر كامل، ثم قررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الماضي، نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام.

وقام بالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

ويعود منتدى شباب العالم هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

ويعد منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام 2019 مشاركة آلاف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.