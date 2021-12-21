خوفا من كورونا .. الكنيسة الأرثوذكسية تقرر الاكتفاء بتغطية احتفال عيد الميلاد على التليفزيون المصرى

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا.

وجاء فى بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنها تهنئ الجميع بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت، أنه فى ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.