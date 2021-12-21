/667538/محمد-إسماعيل-لـ-تحيا-مصر-منتدى-شباب-العالم-أتاح-الفرصة-لهم-بالجلوس-مع-صانعي-القرار-لتأهيلهم-وتمكينهم

قال النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، أن منتدى شباب العالم يمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية ويعطي إشارة للدول العالم أن مصر بلد الأامن والأمان وقادرة علة مواجهة التحديات بأي وقت.

دوت الخليج

ونوه اسماعيل خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، يديرها الزميل محمود فايد، أن هذا المنتدى يحتضن شباب العالم من مختلف دول العالم، للحديث عن كل القضايا، حيث أنه فرصة لتلاقي الشباب مما يعزز المشاركة الفعالة بينهم.

محمد إسماعيل لـ دوت الخليج: منتدى شباب العالم أتاح الفرصة لهم بالجلوس مع صانعي القرار لتأهيلهم وتمكينهم

ولفت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هذا الممنتدى أثبت أن مصر قادرة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجعل مصر واجهة للشباب العالم، لأنه اتاح لهم الجلوس مع صانعي القرار.