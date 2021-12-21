/667539/محمد-إسماعيل-بندوة-تحيا-مصر-نادي-المتدربين-أحد-أعلام-التنسيقية-في-تدريب-الكوادر-الشبابية

قال النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان تنسيقية شباب الاحزاب تقوم بتدريب الشباب، حيث انها في تطور مستمر وتتطلع دائما للافضل، منوها إلى ان أحد اعلام التنسيقية هو نادي المتدربين لتدريب كوادر التنسيقية وأعضائها داخل الكيان وخارجه.

دوت الخليج

ونوه عضو تنسيقيو الشباب أنه تم التعاقد مع شركات عالمية لتحديد انواع التدريبات التي يحتاجها الشباب، حيث يتم نقل فكرة التدريب للشباب الراغب في العمل العام والتأهيل، مموضحا دور التننسقية في اعطاء الشباب حالة من الوعي اضافة إلى الادوات من أجل تطبيق الممارسة على ارض الواقع.

محمد إسماعيل بندوة دوت الخليج: نادي المتدربين أحد أعلام التنسيقية في تدريب الكوادر الشبابية

قال النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الجهود التي تتم بالمجتمع المدني تتوازي مع جهود الدولة بهذا الملف، وهو ما يمثل عنصر قوي لتكملة مثلث التنمية " القطاع الخاص – المجتمع المدني – الحكومة" منوها إلى خطة الدولة الواضحة من أجل أن يكون هناك وضع يليق بعصر الجمهورية الجديدة.