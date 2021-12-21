بالفيديو.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الكاهن» بطولة إياد نصار

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طرحت القناة الرسمية لنجوم إف ام، على موقع الفيديوهات الشهير، يوتيوب، الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «الكاهن»، وذلك استعدادًا لطرحه بيوم 29 من شهر ديسمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد الأغنية الدعائية لفيلم الكاهن الذي يخوض بطولته الفنان إياد نصار ونخبة من نجوم أخرين

وتقدم الأغنية الدعائية لفيلم «الكاهن» المطربة نهال نبيل، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع خالد نبيل، راب محمود عزب.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

تعليق جمال سليمان حول فيلم الكاهن

أوضح جمال سليمان أهمية فيلمه الجديد «الكاهن» فقال في أحد التصريحات: "أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ"، لافتًا إلى أن الكاهن يتحدث عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية.

د نصار يبدأ تصوير فيلم الباب الأخضر

كما بدأ إياد نصار تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجسد خلال أحداثه دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويشارك أيضًا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

انضم الفنان المتألق إياد نصار لبطولة مسلسل منى زكي الجديد التي من المقرر أن تشارك به في المارثون الرمضاني 2022 بعد أن حققت نجاحا ساحقا العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن”.