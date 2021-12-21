/667542/محمد-العدل-عن-أدهم-نابلسي-معقولة-أول-خبر-أسمعه-عن-مطرب-يكون-اعتزاله

سخر المنتج محمد العدل، كغيره من النجوم الكبار من الفنان أدهم نابلسي، بعدما أعلن إعتزاله الغنائ بشكل نهائي لتعارضه مع إرضاء ربه في إشارة منه إلى أن الفن من الأشياء المحرمة.

دوت الخليج يرصد سخرية محمد العدل من أدهم نابلسي

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “معقولة أول خبر أسمعه عن مطرب وأعرف منه اسمه.. يبقى خبر اعتزاله؟”.

نجوم الفن يشنون حربا على أدهم نابلسي

هذا وشن نجوم الوسط الفني هجوم حاد على المطرب الأردني أدهم نابلسي، بعد أن أعلن اعتزاله الغناء لتعارضه مع إرضاء ربه في إشارة منه إلى أن الفن حرام.

وجاء في مقدمة المهاجمين لتصريحات أدهم نابلسي عن اعتزاله، الفنانة اللبنانية مايا دياب التي غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "الفن مش حرام.. الحرام أنكم فيه».

ومن بعدها الفنانة رانيا محمود ياسين التي وصفته بالهراي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "اللي عايز يسيب الفن بألف سلامة.. الفن رسالة رغم أنف الهراين».

فيما علقت الممثلة فداء الكبرى قائلة: "ما تخاف فايت على جهنم إن اعتزلت أو لا، يكفي غلاظة وترند، صوتك أصلًا بيستفزني ".

رسالة فرح يوسف لأدهم نابلسي

وانتقدته الفنانة السورية فرح يوسف ونشرت صورة أدهم على «انستجرام» وعلقت عليها: "الفن مش حرام‬⁩، الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين.. كل إنسان هو حر، هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق.. الله يوفقك بحياتك ‬⁩ وبتمنى ترجع عن قرارك لأنك لسه بأول عمرك وقمة عطاءك الفني".

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

كان المطرب الأردني أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء نهائيًا، موضحًا أن سبب اعتزاله يرجع إلى تعارض مهنته كمغني مع إرضاء الله عز وجل.

نشر نابلسي مقطع فيديو جديد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» قال فيه: "كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا".

وتابع: "صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن".