/667543/مدبولي-يوجه-بعقد-حوار-مع-الأطراف-المعنية-لبلورة-الاستراتيجية-الوطنية-لصناعة-السيارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الانتهاء من بلورة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها النهائية، لإطلاقها في أقرب وقت، خلال اجتماع عقده مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية، وذلك لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات".

دوت الخليج

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة السيارات في مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.

وقال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض عناصر مقترح "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات" خلال الاجتماع ، والتي تستهدف جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات من السيارات، وإيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى تطوير سوق محلي تنافسي، ورفع القيمة المضافة المحلية، فضلًا عن التطوير التكنولوجي، بحيث يتم تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة، وأن تضع مصر في مركز إقليمي لهذه الصناعة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض الحوافز المقترحة للصناعات المغذية، وفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، لاسيما الخاصة بمراكز الأبحاث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، ومعامل الاختبار والاعتماد، كما تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية المقترحة تتوافق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وترتكز المحاور الرئيسية لحوافز الإنتاج بها على أربعة محاور، هي القيمة المضافة، والانبعاثات والالتزام البيئي، وحجم الإنتاج السنوي، وحجم الاستثمار الجديد.

وفي سياق متصل ، تمت الإشارة إلي أن الاستراتيجية تشتمل على عوامل توطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم، والحوافز المقترحة في هذا الصدد.

وأختتم الدكتور مصطفي مدبولي الاجتماع بالتوجيه بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة الاستراتيجية، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، لأخذها في الاعتبار عند بلورة الاستراتيجية في صورتها النهائية، وعقد لقاء موسع برئاسته، بعد ذلك، لاعتماد الاستراتيجية وإطلاقها.