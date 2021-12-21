محافظ البحيرة يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وجاء قرار المحافظ بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتحسن حالة الطقس والأحوال الجوية، خلال الساعات المقبلة. وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، قررت محافظة البحيرة تعطيل الدراسة فى المدارس والمعاهد الأزهرية، بسبب سوء الأحوال الجوية. الطقس فى مصر توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار. أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما توقعت الهيئة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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