الصحة العالمية تطالب البريطانيين بتغيير خططهم لقضاء عطلة عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة بإسم المنظمة العالمية الدكتور مارجريت هاريس - فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبريس) البريطانية - "إذا ما كنتم غير مطمئنين لتجمعاتكم، عليكم تغييرها أو تأجيلها إلى وقت لاحق".

وأضافت: "إذا كان لديك عدد كبير من الأشخاص، خاصة الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة، فأنت لا تعرف ما تعرضوا له. يجتمع الناس فى هذا النوع من الظروف - ما نسميه الاختلاط الاجتماعى - هذه هى اللحظة التى من المرجح أن تنشر فيها كوفيد خاصة أوميكرون".

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد صرح - فى وقت سابق اليوم - بأنه سيراجع البيانات على أوميكرون "ساعة بساعة" وسيعلن خلال الـ 48 ساعة القادمة إذا كان هناك إغلاق آخر.