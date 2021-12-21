رابط نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 وطريقة الاستعلام وموعد ظهور النتائج

نتيجة كلية الشرطة 2021-2022، يبحث الطلاب وأولياء الأمور في مصر عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021 بالرقم القومي ورقم الملف وأسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الجديدة ، حيث من المنتظر ان تعلن أكاديمية الشرطة عن لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 في الساعات القليلة القادمة، يذكر ان الاف الطلبة تقدموا في وقت سابقا على اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة المصرية والتي شملت مهارتهم البدنية والعسكرية وجدارتهم من اجل شرف الانضمام الى صفوف العيون الساهرة على حماية المواطن والوطن، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل عن الرابط الرسمي الذي يمكن للطلاب والاولياء من خلاله الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة لعام 2021-2022.

نتيجة كلية الشرطة 2021-2022

كما عرف محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021، وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن لينك أكاديمية الشرطة للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للدفعة الجديدة لعام 2021 والذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب بكل سهولة وبشكل الكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سنرفقها لكم في الأسطر التالية من هذا المقال.

لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021

يترقب العديد من الطلاب في مصر لمعرفة موعد اعلان وزارة الداخلية المصرية رسميا عن نتيجة كلية الشرطة 2021 – 2022 من خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد بشكل سنوي ويتم فيه اظهار النتائج، كما اتاحت اكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لينك مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة بشكل الكتروني وبكل سهولة وذلك باتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

أولا: الولوج على موقع أكاديمية الشرطة

ثانيا: اختيار تبويب نتائج الاختبارات

ثالثا: كتابة بيانات الطالب ومن ضمنها الرقم القومي ورقم الملف.

رابعا: النقر على عرض النتيجة

كما انه من المرجح ان ترسل وزارة الداخلية رسالة نصية الى المتقدمين المقبولين. كما سيتم نشر كافة أسماء الطلبة المقبولين في البوابة الالكترونية الخاصة بكلية الشرطة.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيقة عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021-2022. وكذلك بينا لمتابعينا الكرام من طلاب مصر الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج بكل سهولة. وبشكل الكتروني دون عناء الخروج من المنازل. خاصة في ظل الانتشار الرهيب لفيروس كورنا في مختلف المحافظات المصرية.