/667549/صعود-جامعة-سوهاج-لنهائى-بطولة-الاقصر-للجامعات-في-الكرة-الخماسية

صعد منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية الى الدور النهائي في البطولة الأولى التي تنظمها جامعة الأقصر في كرة القدم الخماسية للجامعات المصرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الفريق صعد لهذا الدور بعد فوزه على جامعة الزقازيق بضربات الترجيح ٥/٤ بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل ٢/٢.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ان جامعة سوهاج قد فازت في دور الثمانية على جامعة النيل ٦/ صفر، بعد اجتيازها الدور الاول بالفوز على جامعة السادات 1/3، وفوزه على جامعة اسوان 6/صفر، وهزيمتها من جامعة بورسعيد صفر /1.

على جانب اخرتواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية، حيث انطلقت لقرية أولاد علي بمركز المنشاه، وتم مناظرة وعلاج ٢٨٠رأس من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ١٠٩ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت .

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه وفقاً لتوجيهات الدولة بتسخير كافة الامكانيات لخدمة القري الأكثر احتياجاً، تنظم الجامعة العديد من القوافل البيطرية المجانية تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

قافلة بيطرية مجانية بقرية أولاد على في سوهاج

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المتخصصون في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن،

والذين قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث شارك بالقافلة عدد ٥٠ طالب وطالبة، وتم تدريبهم على طرق الفحص والعلاج والتواصل الصحيح مع أصحاب الحالات، بالإضافة إلى أخذ بعض العينات من الحالات لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات، بغرض الوصول لأسباب انتشارها والعمل على الحد منها.