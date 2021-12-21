بعد تطويرها بقيمة 15 مليون.."عبد الغفار" يتفقد مستشفى الرمد بأسيوط «صور»

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قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء، في مستشفى الرمد بمحافظة أسيوط، وذلك بعد تطويرها بقيمة 15 مليون جنيه، حيث تبلغ سعة المستشفى 50 سريرًا، وهو ما يساعد في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

دوت الخليج

ورافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

الدكتور خالد عبدالغفار يعلن بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى على أعلى مستوى

وأشاد خالد عبد الغفار خلال جولته بالمجهودات المبذولة داخل المستشفى لتقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة أسيوط، حيث تم استحداث خدمات تشخيصية على مستويات عاليه، من خلال قسم أبحاث العيون ويضم الأشعه التليفزيونية ومقاس العدسة، ليزر للقزحيه وإزالة تامة العدسة، الأشعه المقطعية لعصب العين ومركز الإبصار، وليزر لاعتلال الشبكية السكري، وأشعة بصبغة الفلورسين لقاع العين، فضلًا عن كمبيوتر النظارات ومجال الإبصار.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من إبرام بروتوكول تعاون بين مستشفى الرمد بمحافظة أسيوط وقسم الرمد بجامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى على أعلى مستوى من خلال قسم العمليات والمزود بأحدث

الميكروسكوبات الجراحية، وتضم (عمليات الحول وحقن مرضى الارتشاح السكري للشبكية، مياه بيضاء جرحية، مياه بيضاء فاكو)، كما توفر إجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم اعتماد المستشفى بالزمالة المصرية، ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للفرق الطبية، مشيرًا إلى التعاقد مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط لتوفير البرامج التدريبية للأطباء وتبادل الخبرات بما يساعد على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.