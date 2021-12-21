/667552/مصطفى-فتحي-يسجل-أول-أهداف-الزمالك-بشباك-المقاولون-بعد-ضغط-مستمر-فيديو

سجل الدولي المصري مصطفى فتحي مهاجم نادي الزمالك، هدف التقدم لفريقه في شباك المقاولون العرب، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء هدف الزمالك الأول في المباراة بشباك المقاولون العرب، بعد ضغط مستمر من القلعة البيضاء، على دفاعات المقاولون، والتي اسكنها الشباك مصطفى من خلال هجمة منظمة لأبناء مية عقبة.

🎥⚽️ مصطفى فتحي يفتتح اهداف المباراة لصالح الزمالك

هدف جي بصعوبة#الزمالك_المقاولون_العرب#المقاولون_العرب_الزمال



pic.twitter.com/9FqagkDjHo — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 21, 2021

وبدأ الزمالك مجريات الشوط بالهجوم على دفاعات المقاولون، وأضاع رزاق سيسيه أخطر فرص اللقاء، كما حاول إمام عاشور وبن شرقي التسجيل ولكن تألق الحارس محمود أبو السعود وتصدى لكل المحاولات، بينما ذل المقاولون يلعب على الهجمات المرتدة دون أن يشكل أي خطورة.

وأعترض لاعبو الزمالك في أحدى الكرات وطالبوا بركلة جزاء، بعدما أشارو إلى اصطدام الكرة بيد مدافع المقاولون بعد مراوغة مصطفى فتحي، ولكن لم يحتسبها محمود عاشور في الأخير.

وكشف مراسل دوت الخليج من داخل ملعب المقاولون العرب، والذي يحتضن لقاء الزمالك والمقاولون، في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على سبب خروج يوسف أوباما عن عمليات الإحماء.

وقال مراسل دوت الخليج من ملعب المقاولون، أن يوسف أوباما غادر عمليات الإحماء، والتي ظهر عليه تعرض الإصابة، بجانب ذلك دخول بديله مصطفى فتحي.

ويتواجد يوسف أوباما في تشكيل الزمالك الأساسي أمام المقاولون العرب، والذي دخل بديله في التشكيل بعد تعرضة للإصابة في عمليات الإحماء، مصطفى فتحي.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون:

محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – طارق حامد – إمام عاشور أشرف بن شرقي – يوسف أوباما (مصطفى فتحي)– رزاق سيسيه -عمر السعيد.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، باسم علي، أحمد مجدي، محمد سمير، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، عبد الله ياسين، جون أوكلي، لويس إدوارد.

تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون

ألتقي الفريقين(الزمالك والمقاولون العرب) في 76 مباراة فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 113 هدفا مقابل 8 انتصارات و49 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي كانت أمام نظيرة سيراميكا كيلوبترا، والتي أنتهت لصالح الفارس الأبيض هدف دون رد.