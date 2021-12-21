رئيس طاقة الشيوخ لـ دوت الخليج:التغير المناخى أزمة كبيرة ..والاستعداد المصرى له ضرورة .. فيديو

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قال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن أعضاء اللجنة كانوا سعداء بشأن مناقشة استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك بسبب ما يمثله الموضوع من أهمية بالغة على مستوى العالم وليس مصر فقط.

دوت الخليج

واوضح عياد في تصريحات لتحيا مصر، أن هذه المناقشات بشأن التغير المناخي كشفت للمواطن رسالة واضحة، وهي أن مجلس الشيوخ بثوبه الجديد، يهتم بالاشياء العامة التي تخص المواطن .

ونوه ان المجلس كان له دور كبير في دراسة القوانين، المتعلقة بالبيئة، وايضا قوانين اخرى مثل قانون المسنين، وقانون التخطيط العام، لافتا إلى اسناد مجلس الشيوخ الاقتراح المقدم من النائب وليد التمامي بشان مناقشة استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، من أجل مناقشته واصدار تقرير بشأنه.

رئيس طاقة الشيوخ لـ دوت الخليج:التغير المناخى أزمة كبيرة ..والاستعداد المصرى له ضرورة

وقال عياد أنه لا ينبغي أن نقلل من خطورة هذا الملف، او من الأشياء المسببه له، حتى من مجرد عوادم السيارات، لأن التجارب الأخيرة أثبتت أن ملف التغير المناخي في غاية الخطورة وبحث حلول له اهمية قصوى.

استضافة مؤتمر قمة المناخ في مصر حدث عظيم وتاريخي

ونوه ان استضافة مؤتمر قمة المناخ في مصر، حدث عظيم وتاريخي، يتطلب من الجميع أن يعي خطورة الموقف، لافتا إلى مشاركة باحثين وعلماء ومتخصصين فيه، مما سيكون له نتائج ايجابية ووضع حلول.

ونوه ان استضافة مصر مؤتمر المناخ يؤكد أنها دولة عريقة مهتمة بالملفات الهامة، على الرغم من أنها ليست من الدول الملوثة، ولكنها حاضرة دوما في الموضوعات التي تتعلق بالبشرية والاحداث المؤثرة.

واختتم عياد أن لجنة البيئة والطاقة بالشيوخ سوف تقوم بتقديم تقرير بشأن ملف التغير المناخي، عن ماذا ستفعله مصر خلال الشهور القادمة بشأن المناخ.