/667557/مؤسسة-شباب-القادة-تطلق-ثاني-مراحل-التصفيات-للانضمام-لمنصة-الأنشطة-الطلابية-تحت-رعاية-وزارة-التعليم-العالي

دوت الخليج

وأوضحت المؤسسة خلال بيان لها، أن منصة الأنشطة الطلابية هي أول وأكبر منصة لدعم الأنشطة الطلابية في مصر، وتوليها المؤسسة اهتماما كبيرا، حيث إن الأنشطة الطلابية تعمل على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

مؤسسة شباب القادة تطلق ثاني مراحل التصفيات للانضمام لمنصة الأنشطة الطلابية تحت رعاية وزارة التعليم العالي

وأضافت مؤسسة شباب القادة أنه هناك العديد من الأنشطة الطلابية تعمل على مشروعات في مجالات مختلفة تساهم في تنمية المجتمع المصري، كما أنها تعمل هذه المنصة على دعم الأنشطة الطلابية وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، والقاء الضوء على مجهودات ونجاحات الأنشطة الطلابية، في العامين السابقين ٢٠١٩/٢٠٢٠و ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأشارت مؤسسة شباب القادة إلي أنه شارك أكثر من٣٠٠ نشاط طلابي من ٥٠ جامعة على مستوى الجمهورية من ١٨ محافظة مختلفة، وتقديم أكثر من ٤٨٢ ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بمجموع ٨٢٥ ألف جنيها وكان ذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار و وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم و وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وتابعت مؤسسة شباب القاده أنه بعد نجاح منصة الأنشطة الطلابية في العامين السابقين، تعود المنصة بنسختها الثالثة، تقدم أكثر من ٤٠٠ نشاط طلابي للمشاركة في المنصة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ وستقوم الأنشطة بعرض مشروعاتها على لجنة التحكيم بمؤسسة شباب القادة يومي السبت والاثنين ١٨ و٢٠ ديسمبر على لجنة التحكيم خلال مرحلة التصفيات.

وسوف تقوم اللجنة باختيار الفرق الأفضل من حيث عدة عوامل منها الفكـرة وقابلية تنفيذها وتعلقها بأهداف التنمية المستدامة والرؤية مصر ٢٠٣٠و المقترح المادي الخاص بها، وذلك للمشاركة في المسابقة النهائية للمنصة, و التي ستكون بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفارو وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم و وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

دوت الخليج

الجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية. وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.