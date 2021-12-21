/667551/تشكيل-مباراة-برشلونة-وإشبيلية-بالدوري-الإسباني

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجه إشبيلية في لقاء يجمع مؤجل بين الفريقين من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل برشلونة لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، فيران جوتجلا، عبد الصمد الزلزولي.

مقاعد بدلاء برشلونة

نيتو، ايناكي بينا، لينجليت، مينجويزا، أومتيتي، بالدي، نيكو، كوتينيو، ريكي بويج، اخوماش، سنز، لوك دي يونج.

تشكيل إشبيلية أمام برشلونة:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: كوندي، دييجو كارلوس، فيرناندو، ريكيك

خط الوسط: راكيتيتش، ديلاني، جورادن

خط الهجوم: باو جوميز، رافا مير، أوكامبوس

ويسعي فريق برشلونة في الفوز على نظيرة إشبلية وذلك بعد سلسلة من الهزتئم والنتائح السلبية التي يقدمها الفريق خلال هذا الموسم، متصراً عيله غريمة القليدي ريال مدريد الذي يحال صداراة الدوري برصيد 43 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الملكي.

نتيجة برشلونة وأوساسونا

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

عاد فريق برشلونة بهدف التقدم الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الصمد الزلزولي، من خلال مرور رائع من عثمان ديمبيلي وأرسل كرة مقوسة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة صاروخية داخل الشباك.

جاء فريق أوساسونا بهدف التعادل في المباراة والأخير في اللقاء، في الدقيقة الـ 86 عن طريق كيمي أفيلا، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح أوساسونا شتتها الدفاع لتصل إلى كيمي أفيلا على حدود منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برشلونة.