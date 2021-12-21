النائب محمد إسماعيل بـ «ندوة دوت الخليج»: تنسيقية شباب الأحزاب «رئة البرلمان»و«ملناش فى المعارضة الحنجورية»ولكن «نجد أنفسنا فى الحلول الواقعية» ..«الجزء الأول»

/667559/النائب-محمد-إسماعيل-بـ-ندوة-تحيا-مصر-تنسيقية-شباب-الأحزاب-رئة-البرلمانوملناش-فى-المعارضة-الحنجوريةولكن-نجد-أنفسنا-فى-الحلول-الواقعية-الجزء-الأول

- نلمس ديمقراطية واضحة من رئيس البرلمان و«الفرصة متاحة للشباب دائما»

- مصلحة الوطن والمواطن فى الأولويات دائما ..ونقوم بدورنا الرقابى بشكل شفاف

- نواب التنسيقية موجودين فى كل مكان وخاصة الأماكن النائية البعيدة عن أعين السياسيين

- بكل مناقشات نواب التنسيقية نستهدف حلول واقعية ..ولا نستهدف المعارضة الحنجورية

- نقدم سياسة بمفهوم جديد..ونؤمن بحلول الواقع مثل رؤيتنا بأزمة غرق الإسكندرية

- طرحت حل لأزمة غرق الإسكندرية منذ فبراير 2021..وسعدت باستجابة الحكومة مؤخرا

- أزمة غرق الإسكندرية ستنتهى بفصل صرف الأمطار عن الصرف الصحى

- أنا مهندس والجميع مفكرانى «محامى ودارس للقانون» بسبب مداخلاتى التشريعية الكثيرة

- الهندسة ليست ببعيدة عن القانون وأقرب أشخاص للقانون يكونوا المهندسين

- الدولة المصرية تعطى للمجتمع المدني اهتمام كبيرًا وعلى الجميع الاستفادة من عام 2022

- الدولة تحتاج لمساندة المجتمع المدنى بمبادرة حياة كريمة ..ودى فرصة عظيمة

- منتدى شباب العالم بنسخته الجديدة رسالة للعالم..ومصر أصبحت نقطة نور

حل النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفًا بندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حيث النقاشات الموسعة حول حصاد مجلس النواب خلال عام 2021، وتطلعات 2022 بجانب الجهود التى بذلت من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشريعيًا ورقابيًا، مؤكدًا على أن التنسيقية هى «رئة» البرلمان وأعضائها خلية نحل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

دوت الخليج

ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد، تضمنت تأكيد النائب محمد إسماعيل، على أن أزمة غرق محافظة الإسكندرية، ستنتهى بعد توافق الأجهزة المعنية الحكومة على حل فصل «صرف الأمطار»عن «الصرف الصحى»، مشيرا إلى أنه سيكون مشروع قومى لمحافظة الإسكندرية، موضحًا بأنه حاول طوال العام الأول «ميلاديا» لمجلس النواب أن يوازن بين دوره التشريعى والرقابى بجانب الخدمى خاصة فى ضوء غياب المحليات، مؤكدًا على أن التنسيقية عند طرحها لأى قضية يتم تناولها فى مجلس النواب تقوم بدرسها مسبقًا، ومن ثم يتم قديم حلول واقعية، بعيدة عن السياسة الحنجورية أو المعارضة من أجل المعارضة.

فى البداية طرح الزميل محمود فايد تساؤلاته بشأن رؤية النائب محمد إسماعيل عن حصاد مجلس النواب بأول سنة برلمانية ميلادية 2021 حيث أكد إسماعيل بأن مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني جاء فى ظل ظرف سياسي مختلف عن الفصل التشريعي الأول، لأن برلمان 2015 جاء فى ظل ظرف سياسي مغاير وبعد ثورتين"، مضيفًا:" كان هناك سيولة سياسية فى البلد، بينما الآن نتحدث عن مجلس جاء فى ظل استقرار سياسي وأركان الدولة ثابتة". متابعا حديثه قائلًا:" مجلس النواب الحالي يمتاز بأن به تمثيل حزبي كبير «يعبر عن الطيف السياسي المصري»، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من المستقلين ونسبة كبيرة من الشباب تتجاوز 32% «يمثلون جيل الوسط»، وأيضًا تمثيل أكبر للمرأة بنسبة تصل 26% من المقاعد".

النائب محمد إسماعيل بـ «ندوة دوت الخليج»: تنسيقية شباب الأحزاب «رئة البرلمان»و«ملناش فى المعارضة الحنجورية»ولكن «نجد أنفسنا فى الحلول الواقعية»

واستكمل :" بدور الانعقاد الأول فقط تم عقد 58 جلسة خلال الفصل التشريعي الحالي، وجرى مناقشة 146 قانون بهم 1750 مادة، فى ظل مناقشة ثرية بين أعضاء مجلس النواب، وفى إطار إدارة ديمقراطية من قبل المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، وهو يتيح فرصة أيضًا لشباب التنسيقية أن يقدموا آراءهم وتعديلاتهم". وأردف النائب محمد إسماعيل:" مجلس النواب خلال الفترة الحالية يضع رغم الاختلافات مصلحة الوطن والمواطن، وخلال الفصل التشريعي الحالي لاحظنا كمية كبيرة من الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، وحالة من الجدال بين النواب والحكومة، ونتحدث بكل شفافية ونسأل عن سياسات الدولة فى بعض القضايا، وهذا أمر يُحسب إلى المجلس.

- تركيبة برلمان 2021 مختلفة..والجميع «مُمثل ومُشارك»

وتابع:" كما أن مجلس النواب تصدى للعديد من المشاكل منها تكليف الصيادلة، وأيضًا قضايا أخرى أوجد البرلمان لها حلول جذرية، ونسعى إلى تقديم المزيد والمزيد للمواطن للتيسير عليه" وتحدث النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن سياسة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل البرلمان، حيث قال:" التنسيقية تضع شعار لوحدها قبل حتى انطلاق مجلس النواب والشيوخ وهو أننا نقدم سياسة بمفهوم جديد، بمعناها الحقيقي الحرفي، سواء فى التعامل مع المواطن أو فى الجانب التشريعي، وتحلظ ذلك فى تحركاتنا حيث أنك ستجد نواب التنسيقية موجودة فى أسوان أو فى الواحات، مضيفًا:" نصل الأماكن النائية البعيدة عن أعين السياسيين".

- نلمس ديمقراطية واضحة من رئيس البرلمان و«الفرصة متاحة للشباب دائما»

واستكمل:" فى طرحنا لأى قضية نتناولها فى مجلس النواب نقوم بدرسها مسبقًا، ونعرف أبعادها وما هي المشكلات التى تواجه الجهات التنفيذية فى الدولة، ومن ثم نقدم حلول واقعية، فنحن نمثل مثال جديد بعيد عن السياسة الحنجورية أو المعارضة من أجل المعارضة، بل ندعم الصح ونشير إليه، وأيضًا نختلف مع ما يتعارض مع المصلحة العامة، وآخر الأمر هو رفضنا لمقترح تعديل تقدم به وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مضيفًا:" القبول بالإيجاب للقوانين يكون لأسباب واقعية منضبطة، ولو فى حالة الرفض نشير إلى الأسباب ومن ثم نقدم رؤيتنا للحل، حيث أننا نقوم بتمحيص ودراسة المواضيع وعمل ورش عمل ولدينا مكتب خلفي للدراسة أيضًا قبل إبداء الرأى".

وأضاف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب:" أى نائب من نواب التنسيقية وموقع دوت الخليج متابع جيد للجلسات واللجان، ستجد أن لو أى عضو تحدث فى الجانب الاقتصادي مثلًا ستجده دارس وفاهم الموضوع ومسبباته، وأيضًا الحلول القابلة للتطبيق وفقًا لتكوين المجتمع المصري، وفى إطار أبعاد وقدرات الدولة، فنحن نقدم سياسة بمفهوم جديد، وهو ما ستجده فى التعديلات فى الجلسة العامة أو اللجان، حتى أثناء المراقبة على الحكومة" كما أشار إسماعيل إلى فكرة تجاوب الحكومة مع النواب، قائلًا:" الأمطار فى الإسكندرية أمر شغلني قبل الدخول إلى المجلس، وتحدثت مع وزير الإسكان وأشرت خلال حديثنا إلى أسباب المشكلة والحلول، وجرى تفاعل بهذا الشأن وهو دليل على أن الحكومة تسمع للحلول المقدمة من النواب.

وتابع:" التنسيقية أطلقت الاستراتيجية الخاصة بها على مستوى كل اللجان والمحاور داخل التنسيقية، وبالتأكيد على عاتقنا آمال جيل كبير من الشباب الذين وثقوا فى الشباب بدءًا من الزملاء نواب المحافظين، ونحاول تطبيق المفهوم فى طرحنا وفكرنا، وردود فعل الشارع المصري تصل لنا من خلال المنصات الخاصة بنا المختلفة وهذا يمثل تغذية عكسية مفيدة للغاية.

وبشأن مداخلاته الكثيرة بالجلسة العامة والتى يبدو فيها نائب برلمانى« مُلم بالقانون» قال النائب محمد إسماعيل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: تخرجت من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة الإسكندرية، وما يقال عني بأني دارس قانون كلام غير صحيح، وقمت بعمل دبلومة في إدارة المشروعات ودبلومة في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، فضلا عن عمل ماجيستير في إدارة الأعمال وأ قوم حاليا بعمل دكتوراه، وكذلك أقوم بعمل ماجستير في الطاقة المتجددة، ولكن الهندسة ليست ببعيدة عن القانون، وفلسفة القانون تكمن في المنطق والصياغة، وأقرب أشخاص للقانون يكونوا المهندسين.

- مصلحة الوطن والمواطن فى الأولويات دائما ..ونقوم بدورنا الرقابى بشكل شفاف

وتابع إسماعيل: التحقت بالدستورية والتشريعية لأن اللجنة التشريعية تعتبر لب المجلس ووجودي فيها أضاف لي الكثير من الخبرات، ودراستي للهندسة ساعد علي فهمي للقانون، وساعدني أيضا علي تقديم تعديلات في الجلسة العامة وكان أخرها تعديل في قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتا أن هذا التعديل سيفيد المجتمع، باعفاء المستشفيات الأهلية من الخدمات الإعلانية لانها قائمة علي التبرعات وتقوم بتقديم الخدمات للمواطن المصري، لذلك تم تقديم طلب بتعديل لإعفاء المستشفيات لأنها قائمة بالأساس علي المتبرعين، وأن الميزانية التي يتم تخصيصها للإعلانات يتم توفيرها لعلاج المرضي.

وأشار إلي أن الدولة المصرية أعطت للمجتمع المدني اهتمام كبيرا، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، مضيفا: ذلك يعد إشارة بإهتمام القيادة السياسية بالمجتمع المدني وتقديم كافة الخدمات له، بالإضافة إلي أنه لابد من الإشارة إلي الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان والتي شارك فيها المجتمع المدني، لافتا أن المجتمع المدني كان شريك في المرحلة الثانية من جلسات الحوار التي تمت لإعداد الاستراتيجية.

وأردف: أحد محاور الاستراتيجية هو التوجه نحو الاهتمام بالمرأة والمسنين وذوي الهمم، فضلا عن الاهتمام بمبادرة حياة كريمة، مضيفا: الدولة المصرية أطلقت يداها لمشاركة المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة، وهذه المبادرة تنقل رسالة بأن التطوير يشمل القري أيضا ولا يقتصر علي المدن فحسب، فالمبادرة يستفيد منها أكثر من 60 مليون، و الدولة تحتاج لمساندة المجتمع أيضا في تنفيذ هذه المبادرة، وأن المجتمع المدني هو أحد أضلاع مثلث التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص

وعن مشروع قادرون باختلاف، قال إسماعيل: يوجد قانون خاص بذوي الإعاقة والتنسيقية تقدمت بتعديل وليس بقانون جديد، وتم إضافة مواد جديدة لتلبي تطلعات الدولة المصرية في خدمة ذوي الهمم ، كما أن تغيير اسم الصندوق من ذوي الإعاقة إلي قادرون باختلاف يعتبر في أمر في محله، لافتا أن الكثير من ذوي الهمم يتفوقون في مجالات عديدة ويتميزن عن أقرانهم العاديين، ولكن ما يحتاجه ذوي الهمم هو الدعم لتشجيعهم علي الإبداع والابتكار وفعل المزيد من الإنجازات.

- منتدى شباب العالم بنسخته الجديدة رسالة للعالم..ومصر أصبحت نقطة نور

و وأضاف: الدولة اهتمت أيضا بفئة المسنين والدليل علي ذلك قانون المسنين الذي يناقش في مجلس الشيوخ وسيتم إحالته إلي مجلس النواب، فضلا عن قانون العمل الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ بحضور اتحاد العمال ووزير القوي العاملة محمد سعفان ورئيس اللجنة المهندس عبدالخالق عيا،د وذلك للخروج بتوجه عام يرضي جميع الأطراف ويحقق مصلحة الوطن والمواطن وذلك هو هو أسلوب التنسيقية في التعامل مع كل القضايا الموجودة.

وأكد علي أن الدولة المصرية قادرة علي تنظيم منتدي الشباب الذي يحضره الشباب من مختلف الدول، للحديث عن التنمية والسلام وعن جميع القضايا التي تشغل الشباب علي مستوي العالم ، مضيفا: ذلك يعطي رسالة للعالم بأن مصر قادرة في ظل تداعيات جائحة كورونا علي تنظيم المنتدي، وأن مصر أصبحت نقطة نور تضيء الطرق لشباب العالم بإتاحة فرصة لهم للحديث مع صانعي القرار، مصر تعطي نموذجا مثاليا في تمكين الشباب.

وأشار إلي أن التدريبات التي تتم في التنسيقية تعد أحد استراتيجات التنسيقية حيث انها في تطور مستمر وتتطلع دائما للافضل، وأن أحد أعلام التنسيقية هو نادي المتدربين لتدريب كوادر التنسيقية وأعضائها داخل الكيان وخارجه، لافتا أنه تم التعاقد مع شركات عالمية لتحديد انواع التدريبات التي يحتاجها الشباب، حيث يتم نقل فكرة التدريب للشباب الراغب في العمل العام والتأهيل، مموضحا دور التننسقية في اعطاء الشباب حالة من الوعي اضافة إلى الأدوات من أجل تطبيق الممارسة على أرض الواقع.