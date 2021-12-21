/667560/طارق-حامد-وعمر-السعيد-يغيبان-عن-الزمالك-المباراة-القادمة-أمام-غزل-المحلة

يغيب طارق حامد وعمر السعيد عن الزمالك في اللقاء القادم أمام غزل المحلة، ضمن لقائات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي غياب طارق حامد وعمر السعيد عن مباراة المحله القادمه لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة، بينما يعود أحمد سيد زيزو ومحمود الونش ومحمود عبد الشافي وأحمد فتوح.

حقق الزمالك الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2/1 على ملعب "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك في الشوط الأول بالهجوم على دفاعات المقاولون، وأضاع رزاق سيسيه أخطر فرص اللقاء، كما حاول إمام عاشور وبن شرقي التسجيل ولكن تألق الحارس محمود أبو السعود وتصدى لكل المحاولات.

أعترض لاعبو الزمالك في أحدى الكرات وطالبوا بركلة جزاء، بعدما أشارو إلى اصطدام الكرة بيد مدافع المقاولون بعد مراوغة مصطفى فتحي، ولكن لم يحتسبها محمود عاشور في الأخير.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وواصل الزمالك ضغطه على المقاولون حتى نجح في التسجيل.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

🎥⚽️ مصطفى فتحي يفتتح اهداف المباراة لصالح الزمالك

هدف جي بصعوبة#الزمالك_المقاولون_العرب#المقاولون_العرب_الزمال



pic.twitter.com/9FqagkDjHo — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 21, 2021

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

🎥⚽️ مصطفى فتحي يفتتح اهداف المباراة لصالح الزمالك

هدف جي بصعوبة#الزمالك_المقاولون_العرب#المقاولون_العرب_الزمال



pic.twitter.com/9FqagkDjHo — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 21, 2021

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.

هدف محمد أوناجم في مرمى المقاولون العرب#منبر_الزمالكpic.twitter.com/IiMts8gh6k — منبر الزمالك (@mnbralzamalek) December 21, 2021

وفي الدقيقة الـ3 من الوقت بدل الضائع أشار محمود عاشور حكم اللقاء بطاقة حمراء لمحمد الشامي بعد ضربه بالكوع لمصطفى محمد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون:

محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – طارق حامد – إمام عاشور أشرف بن شرقي – يوسف أوباما (مصطفى فتحي)– رزاق سيسيه -عمر السعيد.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، باسم علي، أحمد مجدي، محمد سمير، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، عبد الله ياسين، جون أوكلي، لويس إدوارد.