بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من تطوير مركز التدريب بمديرية صحة أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن تطوير مركز التدريب بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط بقيمة 7 ملايين جنيه، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المهنى للفرق الطبية فى مختلف التخصصات.





جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم، الثلاثاء، بمحافظة أسيوط، حيث تفقد مركز التدريب ويضم 9 قاعات مجهزه بأحدث وسائل التدريب الحديثة ويضم 8 قاعات بالدورين الأرضى والأول، بالإضافة إلى 11 غرفة استراحة لاستضافة المتدربين من المحافظات المختلفة.

وأوضح أنه يتم تنفيذ كافه الدورات التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالعاملين بقطاع الصحة، لكل من "أطباء – صيادلة – تمريض – فنين – وإداريين"، وذلك داخل مركز التدريب بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير أيضا خلال جولته، الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة أسيوط، حيث تم تطويرها بإنشاء مبنى إدارى مزود بقاعة مجهزة تسع لـ 200 فرد وملحق بها 12 غرفة بتكلفة مليونين جنيه، وذلك لعقد الاجتماعات والدورات التدريبية، كما تضم إدارات "التفتيش والتراخيص، وإدارة المراقبة والتموين الدوائى".

رافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.