فاروق الباز يتحدث عن غرق الساحل الشمالى واختفاء الإسكندرية (فيديو)

وأكد أن المناطق الساحلية من الممكن أن تتأثر بالمياه، مضيفا أننا قمنا ببناء كتل أسمنتية كبيرة جدًا فى الإسكندرية لحماية الشواطئ من ارتفاع المياه ومصر اتخذت فى ذلك خطوات مسبقة.
وأضاف الباز خلال تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، مساء اليوم، أن الغلاف الجوى يتأثر بالأرض، وأن الملوثات الموجودة تؤثر على المياه والغلاف، ولذا لا بد من الحفاظ على الأرض.
وتابع: "سعيد بأن الحل هو أن العالم كله يتوقف عن إطلاق ثانى أكسيد الكربون فى الجو لأننا نحرق الكربون بشكل كبير وهذا يؤثر على الجو والمناخ".
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مهتم بمؤتمر المناخ والذى سيعقد فى مصر، لأن مصر بها أشد طاقة شمسية فى العالم.
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