/667565/رضا-عبد-العال-الزمالك-قدم-مباراة-قوية-أمام-المقاولون-حتى-نزول-المثلوثي

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، عن فوز الزمالك أمام المقاولون بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لاعبي الزمالك قدموا أفضل مباراة لهم هذا الموسم، واللعب كان ممتع ووميز من جانب القلعة البيضاء.

وأضاف: " حازم أمام قدم مباراة مميزه وكان أفضل لاعب في الفريق أمام المقاولون، وكان مصدر خطورة بشكل كبير وصنع أكثر من فرصة".

وأكمل: " الفريق بدأ يتراجع بعد تغيرات كارتيرون بنزل حمزة المثلوثي وإسلام جابر، والمثلوثي يتحمل الهدف الذي أحرزه المقاولون بعد زحلقته على الكره بدون داعي، ومستواه أقل من اللعب في الزمالك، وحازم إمام أفضل منه بمراحل".

وزاد:" محمد أوناجم اليوم عمل عمل كورتين مميزين صناعة الهدف لمصطفى فتحي، وإحرازه هدف، ولكن أضاع فرصة الهدف الثالث لا تضيع، ومستواه لا يرتقي للعب في الزمالك أيضاً".

وأختتم قائلاً: " رزاق سيسيه إضافة قوية جداً للزمالك فهو قدم لقاء قوي في ظل غيابه لأكثر من سنة بسبب الإصابة، فبعد أن يدخل في فورمة المباريات ويصبح جاهز بدنياً سيفرق مع الزمالك بشكل كبير، وسيأتي له عروض احتراف من أوروبا".

حقق الزمالك الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2/1 على ملعب "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.