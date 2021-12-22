نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالوادى الجديد بنسبة 92% حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قدم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شكره وتقديره لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى اليوم الثالث لـ92% من الأطفال المستهدفين بالحملة، مهيبًا بالمواطنين والأطقم الطبية سرعة الانتهاء من تطعيم الأطفال المتبقيين حفاظًا على سلامتهم.





وشدد محافظ الوادى الجديد - منذ انطلاق الحملة الأحد الماضى - على دعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم ونشر الوعى لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الوصول لكافة الأطفال المستهدفين بنطاق المحافظة. بدوره، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة على مستوى المحافظة، يبلغ 37 ألفًا و293 طفلًا في الفئة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

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