/667569/معهد-البحوث-الفلكية--يحذر-من-الشتاء-قاسي-جدا-وكلوا-عدس-كتير

تحدث الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور على برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة ETC، بشان تفاصيل الشتاء هذا العام والتقلبات الجوية التي تشهدها هذه الايام.

دوت الخليج

وقال الدكتور جاد القاضي، إن الشتاء هذا العام سيكون قاسي وعنيف هذا العام، لذلك يجب على المواطنين بتناول كميات كبيرة من العدس، بسبب البرودة الشديدة التي ستتعرض لها البلاد.

ونوه القاضي إلى أن القاضي طالب بضرورة الحفاظ على كوكب الأرض، لأن الوضع أصبح خارج السيطرة، بسبب التغيرات العالمية والكونية.

معهد البحوث الفلكية يحذر من الشتاء

واوضح القاضي إلى أن السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، حيث انه عندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.