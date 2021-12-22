/667572/أرقام-وإحصائيات-من-فوز-الزمالك-على-المقاولون-العرب

تفوق الزمالك على نظيره المقاولون العرب وانتصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تفوق الزمالك أداء ونتيجة، حيث أثبتت الإحصائيات الخاصة بالمباراة تفوق كبير للقلعة البيضاء على ذئاب الجبل الذي لم يكونوا في يومهم.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.

ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من اللقاء:

الزمالك المقاولون

1 الأهداف 2 1 صنع أهداف 1 4-2-3-1 التشكيلة 4-2-3-1 5 (2) تسديدات (على المرمى) 17 (7) 4 تسديدات صدت 1 - (-) ركلات جزاء (سجلت) - (-) 20 تمريرات عرضية 29 17 أخطاء 10 1 تسلل 1 2 ركلات ركنية 5 3 بطاقات صفراء 2 1 بطاقات حمراء - 611 عدد اللمسات 773 303 تمريرات 455 14 قطع الكرة 14 14 صد لاعب 12 1 إلتقاط 2 12 تحديات 16 49% نسبة الإستحواذ 51%

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون:

محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم امام – طارق حامد – إمام عاشور أشرف بن شرقي – يوسف أوباما (مصطفى فتحي)– رزاق سيسيه -عمر السعيد.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، باسم علي، أحمد مجدي، محمد سمير، حسن الشامي، أحمد الشيمي، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، عبد الله ياسين، جون أوكلي، لويس إدوارد.