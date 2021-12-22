/667574/رشا-اسحق-تشارك-بافتتاح-فعاليات-مؤتمر المبادرون -الخاص-بدعم-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-في-مصر

شاركت النائبة رشا اسحق وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، في افتتاح فعاليات مؤتمر " المبادرون " الخاص بدعم الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر ، و الذي يهدف الي التوسع في سبل التيسير و الاتاحة سواء كانت اتاحة مكانية او تكنولوجية او مجتمعية بالاضافة لتعزيز صور التأهيل و التوظيف.

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واضافت اسحق ان هذا الامر يأتي تحت رعاية رئيس الوزراء و بحضور د / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، وزير السياحة و الاثار، وزير الشباب ، وزير الانتاج الحربي، وزير التنمية المحلية ، محافظ القاهرة ، عدد من نواب مجلس الشيوخ و النواب من لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي، مسئولي الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا ذوي الاعاقة في مصر.

رشا اسحق تشارك بافتتاح فعاليات مؤتمر المبادرون الخاص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

ونوهت أن هذا المؤتمر يأتي في اطار اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الاعاقة، و تنفيذا لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق ذوي الاعاقة.