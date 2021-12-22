كورونا فى مصر.. الصحة: 848 إصابة جديدة و47 حالة وفاة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 848 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى، والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
بيان كورونا اليومى
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
وأشار متحدث الصحة عبد إلى أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 377081 من ضمنهم 313782 حالة تم شفاؤها، و21457 حالة وفاة.
كورونا فى مصر
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
وخصصت الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة أندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
https://apple.co/3gURgYJ
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