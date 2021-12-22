تعرف على نتائج مباريات الدوري المصري

أقيمت أمس 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز، بعد عودته من فترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كاس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في اللقاء الأول أنتصر سموحة على الإسماعيلي بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت بينهم على ستاد الاسكندرية، ليستمر الدراويش في تقديم النتائج السلبية.

ثم في الخامسة مساء تفوق بيراميدز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0، وسط أداء قوي ومميز للفريق السماوي أستطاعوا من خلاله تقديم لوحة فنية كروية.

وفي ختام مباريات الأسبوع فاز الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2/1، وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفارس الأبيض، ليستمروا في مطاردة بيراميدز والأهلي أصحاب أول مركزين.

كارتيرون: الزمالك لديه بدائل جاهزة والغيابات لن تؤثر علينا

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد فوز الفارس الأبيض على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لا يوجد شئ منعنا من تسجيل هدفين، ولا أستعين بأحد الناشئين في مركز الهجوم خلال هذاه المباراة، لأن لدينا عمر السعيد مهاجم وبن شرقي يستطيع أن يلعب أيضاً في ذلك المركز".

أضاف: "نحن نعتمد على أوباما في مركز صانع الألعاب، وهناك مصطفى فتحي وشيكابالا يجيدان اللعب في نفس المركز، ولا يوجد لدينا أزمة في مركز صناعة اللعب".

وزاد: "رزاق سيسيه قدم مباراة مميزه بعد عودته من الاصابة، وفضلت إراحة سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش بعدما شاركوا بشكل أساسي في مباريات بطولة كأس العرب".

وأختتم قائلاً: " الزمالك لديه البدائل الجاهزة في جميع المراكز، والغيابات لن تؤثر على الفريق المباراة القادمة أو أي لقاء، وسنستعيد أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري".

حقق الزمالك الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2/1 على ملعب "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.